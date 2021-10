Pro Baldwina je to strašné, nedokážeme si to představit, říká Petr Jákl. Se smrtí na place se setkal už v minulosti

Petr Jákl Michaela Feuereislová

"Každá smrt je tragédie. Tahle je opravdu nešťastná, jak pro rodinu oběti, tak pro Aleca Baldwina, který je hvězdou světové kategorie. Je to pro něj strašné, ani si to nedokážeme představit. Když někoho, byť nechtěně, zabil. O dopadech na film, který se kvůli covidu pořád posouval, nemluvě," řekl nám Jákl.

Ten by se měl s ostatními tvůrci setkat zhruba v polovině listopadu. "Bylo to v plánu ještě předtím, než nastala tahle událost, že tam po 8. listopadu poletím, protože se zároveň natáčí i další film, marvelovka, který produkuji. V této situaci je to ještě naléhavější," svěřil.

"Budeme řešit, co dál. Je jasné, že se natáčení přerušilo, a je otázkou, kdy se bude moct znovu točit, už kvůli psychickému stavu herců. Musí se ošetřit i jejich další pracovní závazky, hrají tam i další hvězdy jako Travis Simmons z Vikingů, jejich čas je naplánovaný," vysvětloval.

Se smrtí na place se Jákl za pětadvacet let už bohužel setkal.

"Když jsme točili Johanku z Arku, den před zahájením natáčení se dva lidé nabourali na čtyřkolce a umřeli. Tam už natáčení zastavit nešlo. A na XXX se zabil kaskadér, když na padáku narazil do Karlova mostu. Táta mi zase vyprávěl, že někdy v 70. letech zemřel kaskadér, kterého přejeli při natáčení v pískovně. Ale takových případů je minimum, je to menší šance než vyhrát ve Sportce. Jak říkám, zpočátku jsem vůbec nevěřil, že se to vůbec stalo," uzavřel. ■