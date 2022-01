Úspěchy sklízí i za hranicemi: Zpěvačka Lenny se proto začala učit další cizí řeči

Zpěvačka Lenny Michaela Feuereislová

Interpretka hitů Hell.o, My Love, Hladina, Letter To You či Wake Up v pandemii nebyla bez činnosti. „Musela jsem si najít nějakou smysluplnou činnost. Začala jsem dělat věci, na které obvykle nemám čas. Začala jsem se učit italsky. Mám zkušenost s tamním publikem, jsou to úžasní fanoušci. Chci být schopná říct aspoň pár vět v jejich řeči,“ říká Lenny, která má nyní v plánu praktikovat italštinu s nějakým rodilým mluvčím, aby se zdokonalovala.

Lenny se svou kapelou vystupuje často v zahraničí. „Jsem vděčná za to, že můžeme koncertovat na Slovensku, v Německu nebo v Itálii,“ říká zpěvačka a jedním dechem dodává: „Se zahraničím mám zkušenosti a moc ráda tam jezdím. Publikum je totiž všude jiné.“

Lenny v poslední době trpěla ztíženými podmínkami k cestování. „Pandemie znemožňovala jednak práci, taky člověk neměl šanci si cestováním vyčistit hlavu. Byla jsem zvyklá na to, že jsem ze dne na den koupila nějakou levnou letenku a letěla,“ říká. „Hodně často jezdím do Berlína. To se dá zvládnout vlakem nebo autem. Jezdím tam tvořit muziku. Vezmu si hotel jen na přespání, ráno se vzbudím, jdu dělat muziku. Jsem tam pět dní nebo týden a během toho člověk složí úžasné věci,“ říká Lenny. ■