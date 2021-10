Kvůli podkusu dívku šikanovali. Snímky s dvoucentimetrovou mezerou mezi zuby chce motivovat ostatní

Kirsten Rendell Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Dnes dvacetiletá Kirsten Rendell se narodila s úzkým horním patrem a obráceným skusem (také podkusem). Způsobovalo jí to mnoho potíží: špatně se jí mluvilo, šišlala, měla potíže s kousáním, a mnohdy čelila posměškům. „V době, kdy jsem nevěděla, že by s tím šlo něco udělat, jsem se naučila šikanu prostě ignorovat. Ale nebylo to příjemné,“ popisuje.