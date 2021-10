První rozhovor po kolapsu na jevišti: Jiří Suchý promluvil o svém zdravotním stavu a rodině

Jiří Suchý Super.cz

„Daří se mi úžasně. Byla to jen taková přeháňka odpovídající mému věku. Když mě tak třikrát do roka něco podobného nepotká, tak mám pocit, že jsem nemocný,“ vtipkoval v rozhovoru pro Super.cz Jiří Suchý.

Jak sám přiznává, odpočívat příliš neumí. I ve svých 90 letech je stále aktivní na jevišti a do důchodu se nechystá. „Já jsem workoholik, a to je choroba. Jsem z toho trochu nešťastný, poněvadž já bych si rád užíval, odpočíval, jenže když to zkusím, začnu být za půl dne nervózní a musím začít něco dělat. Je to takový zvláštní motor a trochu mě to obtěžuje. Ale dá se s tím žít,“ řekl nám s nadsázkou herec, který bude hostem talk show 7 pádů Honzy Dědka.

Když už musí odpočívat, tak tím nejpřirozenějším způsobem. „Spím. Nejenom přes noc, ale i odpoledne. Dokonce mi to lékaři nařídili,“ vysvětluje s úsměvem.

Populární herec a spoluzakladatel Divadla Semafor je mimo jiné otcem a také dědečkem dvou vnuků. „V mých šlépějích zaplaťpánbůh nejdou. Jeden studuje filosofii a druhý bude končit gymnázium,“ prozradil nám něco málo ze soukromí.

„Bydlíme v jednom domě, takže každou neděli dopoledne máme společnou snídani. Minimálně jednou týdně se vidíme a trávíme spolu půlden. Ten jeden vnuk ale studuje v Brně, takže občas schází,“ dodal na závěr. ■