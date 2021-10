Producentem filmu, kde Alec Baldwin zastřelil kameramanku, je Petr Jákl: Je to nepředstavitelné, rodině přeji hodně síly

Petr Jákl Michaela Feuereislová

U nešťastné události nebyl, protože se kvůli cestovním omezením nemohl do Spojených států dostat. Podrobné informace nemá. "Já jsem na natáčení bohužel být nemohl kvůli restrikcím souvisejícím s covidem. I kdybych tam ale byl, tak by nebylo možné této tragédii zabránit. Slepé náboje mají na starosti zbrojíři a plně za to odpovídají," uvedl Jákl.

Nicméně je rád alespoň za informaci, že režisér snímku Joel Souza už byl propuštěn z nemocnice v Santa Fé do domácího ošetřování. "Je mi strašně líto Aleca, protože zažít něco takového je nepředstavitelné. Hlavně mu přeju, aby se z toho dostal. Stejně tak věřím, že se brzy uzdraví i režisér," doufá.

Jak to bude s natáčením filmu dál, je podle něj zatím předčasné predikovat. V tuto chvíli je přerušené na dobu neurčitou.

Sám Jákl se věnoval i profesi kaskadéra. Osobně se ale s žádnou smrtelnou nehodou při natáčení nesetkal. "Je to tragédie, stejně jako u filmu Vrána, kde přišel o život Brandon Lee. Když si představím, že by mé rodině dal někdo během natáčení zprávu, že se už nevrátím, tak je mi opravdu úzko. Doufám, že to rodina Halyny nějak zvládne. Přeji jim v tom hodně síly,“ uzavřel.