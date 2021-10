Noblesní herečka byla letitou oporou první scény. Ve filmech na ni čekaly hlavně role rozšafných starších žen

Růžena Nasková ztvárnila roli tetičky. Foto: reprofoto Tetička

Krátce předtím byli totiž pozváni na oslavu tetiččiných šedesátin, ale nepřijela ani noha. Ovšem kvůli závěti se na zámek slétli jako vosy na pivo. Závěť, kterou usilovně hledají, ale nikde, a tak se rozhodnou uspořádat spiritistickou seanci, aby se na místo jejího úkrytu zeptali samotné tetičky… Netuší, že jejich příbuzná se těší výbornému zdraví a chtěla si jen vyzkoušet, co k ní její rodina cítí.

Noblesní Nasková

Do hlavní role osamělé stárnoucí ženy, která čeká na návrat jediné životní lásky, obsadil režisér Růženu Naskovou (✝75). A na jejím vyzrálém hereckém umění stojí celá veselohra. Noblesní žena s krásným hlasem, která byla dlouholetou oporou naší první scény, se ve filmech se objevovala převážně v rolích rozšafných starších žen.

Připomeňme její babičku Brychtovou z komedie Příklady táhnou (1939), která díky své vnučce (Nataša Gollová ✝76) zvládla nakonec střílet z luku i trampovat. Viděli jsme ji i s Jindřichem Plachtou (✝52) v komedii U pěti veverek (1944).

Futuristův nevyužitý potenciál

V Tetičce si po jejím boku zahrál Ferenc Futurista (✝55), kterého lze označit za druhého suverénního tahouna filmu. Hrál v něm tetiččinu pravou ruku – inteligentního a všemi mastmi mazaného majordoma Hynka. Jeho výkon je opravdu zdařilý a je škoda, že v českých komediích nebyl jeho potenciál využit ve větší míře.

Herec ztvárňoval většinou jen okrajové groteskní figurky, například školníka Peťuleho v Cestě do hlubin študákovy duše, sluhu v Dědečkem proti své vůli (oba 1939) či opilce v Hotelu Modrá hvězda (1941).

Futurista měl u filmu vůbec smůlu. Dalo by se čekat, že ho Karel Lamač (✝55) obsadí do výrazné role hajného Štětivce v komedii Na tý louce zelený (1936), protože tuto postavu hrál řadu let v divadle. Ale nestalo se tak. Režisér ji nabídl Járovi Kohoutovi (✝89), což Futuristu velmi ranilo.

Nechybí láska ani sentimentální píseň

V roli tetiččina dávného ctitele ze staré školy uvidíte Františka Smolíka (✝81). Její první lásku, které zase pro změnu nikdy nedošlo, že jej Berta celý život milovala, si zahrál Theodor Pištěk (✝65). Ve snímku se dále objeví Jaroslav Marvan (✝72) a Růžena Šlemrová (✝75) jako manželský pár, soupeřící o tetiččino dědictví s druhým maloměšťáckým párem, který s velkou chutí ztělesnili Zdeňka Baldová (✝73) a Miloš Nedbal (✝76). Nechybí zde ani dvojice zamilovaných, kteří pochopitelně pocházejí z obou znesvářených rodin (Lída Chválová ✝55 a Jiří Dohnal ✝79).

Milovníci filmových písniček si jistě rádi znovu poslechnou sentimentální píseň Bláhové mládí v podání Františka Smolíka. Film byl natočen podle divadelní hry Strašidelná tetička, kterou napsal Jaroslav Tumlíř. Točilo se v Průhonicích u Prahy.

Úsměvný duchařský příběh o bohaté tetičce a jejím chamtivém příbuzenstvu uvidíte na Prima Max 23. října a 24. října. A ačkoli měl premiéru před 80 lety, jeho námět je nadčasový. Lidé lačnící po majetku jsou stále mezi námi a dědická řízení bývají mnohdy smutnou fraškou… ■