Jedlík se v Talentu pokusil sníst padesát vajec za pět minut. Na jeho hubené postavě ale přežírání nepoznáte

Talent - jedlík se pustil do pojídání vajec na čas FTV Prima

„Je mi 30 let, přijel jsem z Ostravy a budu pojídat 50 vajíček a zapíjet je mlékem. Můj rekord je 39 vajec za pět minut, zkusím to překonat a potom to spláchnout čtyřmi litry mléka,“ šokoval porotu muž, který je kupodivu štíhlý jako proutek.

Známý jedlík má na svém kontě také rekord v pojídání švestkových knedlíků. „Na Trnkobraní ve Vizovicích byl patnáct let rekord 190 knedlíků, já teď mám rekord 202 švestkových knedlíků za hodinu,“ chlubil se v pátečním Talentu. Jeho největší sen je dostat se na pojídání hot dogů do New Yorku – což je taková olympiáda pro jedlíky.

Radim říká, že nikdo netuší, jak je to těžké natrénovat a jak se člověk cítí pár dní poté. K pojídání vajec ho inspiroval film Frajer Luke, kde Paul Newman také sní 50 vajec, ale za hodinu. Ač se to nezdá, Radim kromě soutěží jí velmi zdravě. Přitom v 18 letech vážil skoro 100 kilo, pak ale začal cvičit a zlepšil životosprávu. Na jeho pokus se podívejte ve video ukázce. ■