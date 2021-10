Nikol Švantnerová slavila 29. narozeniny, ale její fotbalista u toho nebyl. Rozchod po pěti letech?

Nikol Švantnerová Super.cz

"Slavím to prací, ale vůbec mi to nevadí. Normálně bych tento věk ani slavit nechtěla. Asi bych to normálně přeskočila a šla dál," řekla Super.cz Švantnerová.

Poslední rok zhodnotila velmi kladně. "Jsem spokojená. Povedla se mi spousta pracovních věcí, nezastavím se. Jsem v obrovském kolotoči. I narozeniny slavím pracovně. Jsem v okruhu svých nejbližších přátel, vše je tak, jak mám být," usmála se.

Na otázky ohledně vztahu s fotbalistou Patrikem Dresslerem ale odpovídat nechtěla. Už dlouho se mluví o tom, že tento pár je minulostí. "Osobní život nechci komentovat. Mám narozeniny, je to o mně. Chci řešit svůj den a absolutně ne nic jiného," dodala rázně.

Na malou oslavu si ale včera chvíli našla. "Jdeme si pak s holkama sednout do baru. Zítra mě ale zase čeká práce, nic velkého to nebude," dodala. ■