Jedna z nejkrásnějších Češek s každým okem jiným balí kufry a stěhuje se do Polska! Randí tam s fotbalovým kapitánem

Kateřina Kasanová Super.cz

"Stěhuju se za ním. Nemůžeme bez sebe být, takže budu žit v Polsku. Sehnala jsem si ve Varšavě modelingovou agenturu, kam mě vzali, z toho mám velkou radost. Uvidíme, jestli tam budou nabídky. Ale myslím, že Polsko je velký trh, věřím, že se ve světě neztratím," řekla Super.cz Kateřina.

Modelce je samozřejmě líto, že bude méně vídat rodinu a kamarády. "Budeme se vídat méně, ale čas na rodinu i přátele si vždycky udělám," slíbila Kateřina na charitativní přehlídce Móda a hvězdy v Mostě.

A právě předvádění svatebních šatů ji dojalo. "Je to zvláštní. Jsme spolu s Tomášem dva měsíce, ale já už si svatbu představit umím. Když je to to pravé, zkrátka to víte," zasnila se modelka, která v poslední době zhubla a vypadá skvěle.

"Je to celkově tím, že jsem spokojená a šťastná. Nepřecpávám se, navíc jsem zase začala cvičit a dávám se do formy. Mám z toho radost. Jak je člověk spokojený, jde to snáz," uzavřela. ■