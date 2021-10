Může se chlubit přírodními šestkami, ale prádlo nepředvádí. Lucie Šlégrová vystavila bujný dekolt alespoň v sexy šatech

Lucie Šlégrová Super.cz

"Brzy jsem pak rodila, už jsem se necítila ve své kůži. I když jsem po porodech docela rychle shodila. Ale asi už jsem neměla chuť, známky těch tří těhotenství samozřejmě jsou vidět," řekla Super.cz Lucie na charitativní přehlídce Hvězda a móda v Mostě. Pro děti z dětských domovů se vybralo přes 600 tisíc korun.

Lucie je maminkou tří dětí. Po dvou dětech byla kila prý rychle dole, po porodu třetího potomka před rokem a půl to prý bylo složitější.

"Bylo to složitý v tom, že jak špatně spal, neměla jsem čas to řešit. Mám doma zrcadlo, viděla jsem, jak vypadám, štvalo mě to, ale byla jsem tak unavená, že jsem neměla sílu s tím nic dělat. V osmém měsíci se to začalo lámat, dostala jsem víc chuť. Začala jsem každý den s kočárkem chodit okruh třinácti kilometrů. Nastavila jsem si vězeňský režim. I v dešti jsem chodila. Dva měsíce to nebylo znát, pak se to zlomilo a šlo to. Chtělo to vydržet a nepřestat," dodala Lucie. ■