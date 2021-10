Felix Slováček promluvil o prodělané mrtvičce: Popsal, kde na něj přišly nevolnosti

Felix Slováček Foto: Čas je mozek

Je to čtrnáct dní, co hudebníka Felixe Slováčka (78) přepadla za volantem nevolnost. Díky pohotovosti expřítelkyně Lucie Gelemové (38), která seděla vedle a zavolala záchranku, se dostal hudebník co nejdřív do nemocnice. O prodělané mrtvičce nyní saxofonista promluvil.

„Začala se mi točit hlava, kroutil jsem chvíli hlavou, zda to není od krční páteře a najednou jsem cítil, že to nebude ono, že jsou příznaky jiné. Pak mi šla do rukou slabost a třes, tak jsem říkal Lucii, která seděla vedle mě, že bude muset řídit. Sjeli jsme z dálnice, protože jsem řídil,“ popsal hudebník nepříjemnou situaci.

„Ona, místo aby šla řídit, tak protože mi bylo už i na zvracení, zavolala rychlou, protože jsme byli kousek od Písku. Přijeli tam hned,“ svěřil se Slováček s tím, že je rád, že byli zdravotníci na místě okamžitě a během pár minut už byl převezen do nemocnice.

Lékaři muzikanta nyní monitorují. „Samozřejmě mi dali léky na ředění krve a mám mít ještě určitá vyšetření, sám ještě nevím, co to bude,“ řekl nám Slováček, kterému dali lékaři nyní také holter, kterým mu po nedávné mrtvičce monitorují srdeční arytmii. Hudebník o své příhodě promluvil na tiskové konferenci ke spuštění provozu tramvaje Čas je mozek, která bude po centru Prahy jezdit až do 29. října, kdy je Světový den mrtvice.

Felix teď po prodělání mrtvice pomáhá šířit osvětu o tomto onemocnění. Veškeré informace o základních příznacích mozkové mrtvice se tak dozví i cestující, kteří do tramvaje nastoupí.

Muzikant se nyní cítí dobře. „Jsem rád, že tu arytmii teď necítím, ale nutno říct, že člověk, když třeba požije víc vína, tak se ta arytmie druhý den projeví, takže proto asi přestanu pít,“ zavtipkoval muzikant, který na lidi apeluje také tím, že by měli mít v telefonu tlačítko, kterým si záchranou službu ve chvíli potřeby sami přivolají. ■