Svůj čas věnuje dcerám a hudbě: Bára Poláková je ale šťastná také v soukromí

"Známe se už ze školy, docela dlouho, už to bude asi patnáct let. Bylo krásné, že jsem tady potkala spoustu spolužáků ještě z DAMU, se kterými jsem se dlouho neviděla, bylo to vlastně takové školní setkání," usmívala se spokojeně.

Pokud jde o herectví, dává si ovšem Bára momentálně pauzu. A to nejen na divadle. "Ani o žádné filmové nabídce nevím. Věnuju se teď hlavně muzice, pracujeme na nové desce, možná to bude dvojalbum, a samozřejmě mým holčičkám," vysvětlila.

"Letní sezóna byla krásná, pak jsme měli ještě nějaká menší hraní a jsem z toho pozitivně nabitá. Euforie z toho léta je fakt veliká a zpětně bych chtěla ještě poděkovat všem, kdo přišli," dodala Bára, která je prý spokojená nejen profesně, ale i v soukromí. To ale dopodrobna rozebírat nechtěla. ■