Odhodila svršky velikosti 44: Monika Absolonová vypadá po rozchodu skvěle. Jak se cítí na nový vztah?

"Já nějak vnitřně doufala, že ještě zhubnu, i když to několik let nevypadalo. Takže jsem se nezbavila menšího oblečení a teď ho postupně vytahuju. Tyhle kalhoty mám třeba nové, ale košile je sedm nebo osm let stará. Ty věci jsem měla možná i jen jednou na sobě a jsou nadčasové," vysvětlila Monika.

"Teď mám tu skříň přecpanou pro změnu věcmi, které jsou velké. Pevně doufám, že už je nebudu potřebovat, ale některé kousky vypadají dobře i jako over size. Chystám se do třídění, něco věnuji kamarádkám, další na charitativní bazary. Takže po mně tam budou věci velikosti 42, a dokonce i 44," prozradila.

Při rozhovoru jsme zabrousili i k citlivému tématu, zda by už, pokud by měla více času, protože teď jí ho většinu zaberou synové a pracovní aktivity, byla přístupná novému vztahu. "Myslím, že je pro mě brzo a asi se bojím," svěřila nám. ■