Nikdo by neměl zemřít při natáčení, píše rodina zastřeleného herce z filmu Vrána v reakci na smrt kameramanky

Osudným mu byl film Vrána, kde se jeho hereckému kolegovi Michaelovi Masseemu dostala do ruky nesprávně nabitá zbraň. V hlavni byla omylem zaseknuta atrapa kulky. Ta byla uvolněna při výstřelu na Leeho, který byl zasažen do břicha. Zemřel ve věku 28 let po šesti hodinách operace a jeho smrt byla považována za nehodu.

„Naše srdce jsou nyní s rodinou Halyny Hutchins, Joela Souzy a všech účastníků této tragické nehody na filmu Rust. Nikdo by neměl umírat na place vinou střelné zbraně. Nikdy,“ napsala sestra zesnulého herce Sharon Lee na profil věnovaný vzpomínce na jejího bratra. ■