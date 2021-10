Ke kadeřníkovi nemusí, zapracovala příroda. Jak se vám bývalá hvězda Ulice líbí s novou image?

Tereza Bebarová Super.cz

Tereza se rozhodla pro menší změnu a pochlubila se blond hřívou, kterou má z velké části i díky letními slunku. „Je to vyšisované, bylo léto, nejdřív se to odbarvilo a pak se to vyšisovalo mořskou vodou a slunkem, takže teď ke kadeřníkovi nemusím, příroda zapracovala sama,“ svěřila se herečka.

Ta se právě na letní dovolené pochlubila dokonale štíhlou figurou, kterou má po dvou dětech a dva roky po posledním porodu díky přerušovanému půstu. Na ten nedá herečka dopustit.

„Zvykla jsem si na něj. dodržuji jej denně. Přes léto jsem vkládala i půst jednodenní, což je výzva, to není pro každého. Ale přerušovaný půst mi vyhovuje a našla jsem si poměr hodin, které mi nevadí. Člověk si upraví režim a nemusí tolik běhat, cvičit a tolik se hlídat,“ řekla nám mimo jiné herečka. ■