Snílek s životem před sebou: Kdo byla na place tragicky zesnulá kameramanka (✝42)?

Halyna Hutchins Profimedia.cz

Narodila se v roce 1979 na Ukrajině, kde také v Kyjevě vystudovala žurnalistiku, jíž se také nějaký čas věnovala. Podle filmového magazínu The Hollywood Reporter spolupracovala například s britskými dokumentárními produkcemi ve východní Evropě. Poté ale Halynu Hutchins zlákala filmařina a rozhodla se odstěhovat do Los Angeles.

Jejími vzory byli kameramani Christopher Doyle nebo Sergey Urusevsky, v oboru začínala jako asistentka a natáčením vlastních krátkých filmů. Na doporučení kameramana Roberta Primese se v roce 2013 přihlásila na Americký filmový institut, magisterský program dokončila o dvě léta později.

Hutchins točila oceňované nezávislé filmy, pracovala také na dramatu Blindfire, hororu The Mad Hatter nebo komedii To the New Girl. Z televizní tvorby se podílela na seriálu A Luv Tale: The Series.

Život mladé ženy, která sama sebe označovala za neklidného snílka a dost možná před sebou měla zářnou kariéru, vyhasl při natáčení westernu Rust na ranči v Novém Mexiku, poté co ji zasáhla kulka ze zbraně, jež podle dosavadních informací měla sloužit jako rekvizita.

Herec Alec Baldwin, který střílel, je zdrcený. Režisér Joel Souza, který byl rovněž postřelen, byl v kritickém stavu hospitalizován. Incident vyšetřuje policie. ■