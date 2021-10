V devadesátkách byla stejnou hvězdou, jako je dnes Borhyová: I po čtvrt století vypadá senzačně!

Martina Kociánová Super.cz

„Působím v soukromém rádiu. V roce 2018 jsem si založila vlastní platformu, kterou s mým kolegou provozujeme. Budujeme internetové soukromé rádio, které má, řekla bych, už statisíce posluchačů,“ říká Kociánová, která moderuje pořad Kupředu do minulosti, který dříve vysílal Český rozhlas Dvojka.

Moderátorka také zdůvodnila svůj odchod z veřejnoprávního prostoru. „Zabývali jsme se tématy, která se zdála příliš alarmující, politicky nekorektní. Abychom to mohli dělat po našem, tak se to nedalo dělat v žádných oficiálních strukturách. My jsme pouze pokládali otázky dříve, než na to druzí byli připraveni.“

Vedle toho se Kociánová podílí i na dalších eventech, na televizi tedy nezanevřela. „Dělám Tříkrálový koncert, Zlatou Prahu a různé charitativní akce. Užiju si i produkce a kamer. Ale poprvé v životě jsem přesně tam, kde mám být,“ míní.

Zpěvu, v němž vyniká, se věnuje bezezbytku - když covid a situace dovolí. „Vzhledem k tomu, že některá témata v rádiu nejsou vždycky úplně veselá, tak si to kompenzuju hudbou.“

S Martinou Kociánovou jsme se setkali na křtu knihy Dany Makrlíkové s názvem Zahrady od Dany, kde byla jednou z kmoter. „Deset let jsme se Štěpánkou Duchkovou a Danou Makrlíkovou hlásily zprávy. Je to sice zázrak v ženském světě, ale měly jsme se rády, máme se rády a rády se i setkáváme. A to přesto, že od té doby uplynulo asi dalších deset let,“ dodala Kociánová. ■