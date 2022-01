Blondýnky z televize: 10 let spolu pracovaly ve zpravodajství, jejich přátelství ale trvá mnohem déle

Štěpánka Duchková o své kamarádce Super.cz

Na křtu knihy Zahrady od Dany nemohla Štěpánka Duchková (49) chybět. Moderátorka má lví podíl na tom, že díky ní autorka publikace Dana Makrlíková přesedlala z moderátorské profese do prostředí zahrad a nastartovala novou kariéru.

„Pracovaly jsme spolu deset let ve zpravodajství, voláme si skoro obden, všechno spolu řešíme a jsme kamarádky. Přátelíme se skoro pětadvacet let,“ zavzpomínala Duchková na společnou práci na Primě.

Právě v televizi kamarádce ukázala zahradu, s níž by potřebovala pomoct. „Byla jsem její první zákazník. Chtěla jsem si tenkrát udělat zahradu, původní návrh mi přišel pitomý, a tak se toho chopila. To byl její zahradnický start,“ smála se Štěpánka.

Duchková měla tedy částečně vliv na to, že se z Makrlíkové stala úspěšná zahradnice, která má například vlastní pořad na Televizi Seznam. Zažertovali jsme, že by měla pobírat procenta z jejího úspěchu. „Mně stačí, když jednou za čas přijede na zahradu a udělá to tam krásné.“ ■