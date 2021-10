Bylo to rychlé a náhlé: Zdeněk Pohlreich promluvil o seznámení s manželkou. Čím ho okouzlila?

Zdeněk Pohlreich Super.cz

Seznamovací show První večeře, kterou moderoval Zdeněk Pohlreich (64), jenž hostil nové páry u sebe v restauraci, dospěla do cíle. A nás zajímalo, jak na seznámení se svou drahou polovičkou vzpomíná on sám. Zatímco sympatická Zdenka Pohlreichová se o námluvách otevřeně rozpovídala během natáčení pořadu Prostřeno, oblíbený kuchař si soukromí střeží o něco víc.

„Nejsem moc vzpomínací typ, ale ještě si z toho něco pamatuju. Bylo to rychlé a náhlé,“ vykrucoval se zprvu v rozhovoru pro Super.cz. Poprvé se setkali v Austrálii, kam Zdenka Pohlreichová jako devatenáctiletá studentka vyrazila za softballový tým na mistrovství světa. „Potkali jsme se na nějaké akci a docela to vypadalo, že by to mohlo fungovat,“ říká Zdeněk Pohlreich.

Mezi párem je 15 let věkový rozdíl, ale nikdy jim to nebylo překážkou. „Vůbec, tyhle věci se v tu dobu neřešily, takže o tom jsme vůbec nepřemýšleli. Oba jsme byli mladí,“ vysvětluje. A čím ho v té době budoucí manželka oslnila? „Vypadá hezky. Byla hezká a je pořád,“ rozněžnil se.

Protože náš rozhovor proběhl v jedné z jeho restaurací, kde je jako doma, nabízela se otázka, co své manželce uvaří, když jí chce udělat radost. „Já ji většinou pozvu sem nebo někam jinam,“ směje se. „Když máme nějakou příležitost, tak to prakticky nikdy není tak, že bych vařil já, vždycky někam jdeme,“ vysvětluje.

Ale i doma je kuchyně čistě jeho teritoriem. „Zdenička vaří zřídkakdy a musím říct, že v naší kuchyni vládnu asi já, ale ona po mně zase umí krásně uklidit, takže si to vždycky nějak rozdělíme. A do vaření jí mluvím,“ dodává Zdeněk Pohlreich s úsměvem. ■