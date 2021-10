Ze syna hororové královny je žena: Tohle je Ruby, představila dceru světu hollywoodská hvězda

Jamie Lee Curtis Profimedia.cz

Ruby, která se proslavila jako video editorka a youtubová hvězda gamingu, se rodičům svěřila, že je transgender, teprve loni v létě. Že se ve svém těle necítí dobře, zaznamenala ovšem už v 16 letech, ale protože měla špatné zkušenosti s terapií, nechala si to pro sebe.

Když se o tom Jamie Lee a manžel Christopher Guest dozvěděli, došlo prý i na slzy, ale Ruby samozřejmě podpořili. Pro herečku bylo nejtěžší zvyknout si dceři říkat jinak.

„Šlo o slova, která se používala denně. Jméno, které jste dali svému dítěti, kterým ho celý život oslovujete. To byla výzva. A pak zájmeno. S manželem nám to ještě občas ujede,“ přiznala herečka v rozhovoru.

„Zpomalíte mluvu a trochu víc se na to soustředíte. Občas to pokazíte, třeba dneska jsem to zkazila dvakrát, ale jsme jenom lidé,“ popsala.

Ruby se na své okolí nezlobí za takové přeřeky. Je vděčná, že rodiče dělají, co mohou. Jamie Lee zdůraznila, že se sdílením rodinného příběhu nesnaží nikomu nic vnucovat nebo vštěpovat své názory či postoje.

„Zkrátka se jen dělím o naši zkušenost. Jsem tu, abych Ruby podpořila. To je moje povinnost,“ vzkázala závěrem.

Curtis promluvila o Ruby poprvé v červenci, ale už v minulosti vyjádřila několikrát podporu LGBTQ+ komunitě.

Dcery Jamie Lee si střeží soukromí, matku doprovázejí na akce jen zřídka. Herečka nicméně svěřila, že se Ruby bude příští rok vdávat. Neuvedla, jestli si bere ženu, či muže, v minulosti ale sdílela snímky s dívkou.

Curtis a Guest měli problémy počít přirozenou cestou, a tak se v roce 1986 uchýlili k adopci. Adoptovali Annie (34) a o devět let později Ruby. O tom, jak je důležité s dětmi mluvit o jejich původu, napsala herečka i knihu Tell Me Again About The Night I Was Born. ■