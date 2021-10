5 zázračných tipů, jak zpomalit stárnutí Vaší pleti

4. Mezoterapie – unikátní ošetření jemných vrásek v okolí očí

Tato unikátní procedura byla dosud výsadou kosmetických salonů. Vy si ji ale můžete dopřát i doma. Belathena Fill Us Patch polštářky jsou tvořeny drobnými jehličkami kyseliny hyaluronové, které se po aplikaci celé rozpouštějí přímo do pokožky. Zajistí jí okamžitou hydrataci a navrátí tak ztracenou pružnost jemné pokožce v okolí očí. S polštářky Fill Us Patch můžete i spát (rozpuštění mikro-jehliček hyaluronové kyseliny vyžaduje přibližně 5 hodin). Opakovaným užíváním polštářků se účinně redukují vrásky.