Je krásná nejen jako televizní vyšetřovatelka: Zuzana Kajnarová (39) vypadá jako teenagerka

Zuzana Kajnarová Super.cz

Na to, že za necelý rok oslaví čtyřicítku a je maminkou desetileté Rozárky a osmiletého Františka, vypadá herečka neskutečně mladě. "Asi v tom budou dobré geny. Ale samozřejmě se snažím něco dělat. V lockdownu jsem začala s běháním, ale teď jsem to musela kvůli potížím s achilovkou omezit. Ale běhám ráda, dělá mi to dobře i psychicky," řekla Super.cz.

Popovídali jsme si o jejích dětech, které má s manželem Romanem Říčařem. Chodí do 3. a 4. třídy.

"Už teď byli oba v karanténě, takže jsem je měla doma. Ale když byli oba najednou, tak jsme odjeli pryč. Když nemám moc práce a nemusím všechno delegovat, tak mi to tolik nevadí," krčila rameny herečka, která v našem videu zve i na svá divadelní představení. ■