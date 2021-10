Do očí se jí nepodíváte: Sexy model s obřím dekoltem si manželka Davida Limberského navrhla sama

Lenka Limberská Super.cz

Jako růže mezi trním. Modelka Lenka Limberská (37) přišla podpořit svého manžela Davida Limberského na křest jeho knihy Byla to jízda v opravdu nepřehlédnutelném outfitu. Vzhledem k tomu, že přítomní byli zejména pánové z fotbalového světa, měli se rozhodně na co dívat.

"Tím, že skoro nikam nechodím, byla to pro mne dvojnásobně důležitá událost. Nejenže podpořím Davida, ale ještě se můžu namalovat a hezky obléknout. Užila jsem si to," řekla Super.cz Lenka, která si zlaté šaty s obřím dekoltem sahající do půlky stehen navrhla sama a pod jejím dohledem je ušila švadlena. "Snažila jsem se ukázat to pěkné a partie, které by neměly být vidět, potlačit," upřesnila.

Lenka byla jednou z prvních čtenářek knihy svého muže. "Byla jsem s ním už od jejího zrodu. Je upřímná, odhaluje toho hodně ze života. Jsme spolu dlouho, dobře ho znám, takže mě osobně nic nepřekvapilo," ujistila nás. ■