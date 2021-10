„Malé buclaté cosi“, komentoval moderátor ve vysílání dceru Gordona Ramsayho. Tohle mu dívka (19) vzkázala

Tilly Ramsay Profimedia.cz

K vyjádření sdílela i záznam, v němž moderátora posluchač upozorňuje na to, že se Tilly účastní australské verze MasterChefa pro celebrity. „Ano? No, s tancem jí to moc nejde. Už teď mě nudí. Je to baculaté malé cosi, že ano. Všimli jste si? Asi bych si měl představit vaření jejího otce,“ uvedl.

Jako veřejně známá osoba se dívka s hejty nesetkává poprvé. Jak sama uvedla, snaží se je nečíst, tento však podle ní zašel až příliš daleko.

„Tohle není první a zcela jistě ani poslední komentář ohledně mého vzhledu a já to akceptuji a učím se akceptovat i sebe. Ale uvědomte si, že i slova mohou bolet. A nakonec jsem jen devatenáctiletá holka, vděčná za příležitosti, kterých jsem se mohla chopit. A chápu, že být na očích veřejnosti s sebou nese důsledky, jsem si toho vědomá od velmi nízkého věku. Ale nebudu tolerovat lidi, kteří si myslí, že je ok veřejně komentovat a zabývat se něčí váhou a vzhledem. S láskou, Tilly.“

Moderátorce se dostalo podpory ze strany fanoušků i slavných přátel.

V roce 2018 se Allen dostal pod palbu kritiky za jiný kontroverzní komentář na konto slepého novináře, který kvůli strachu ze psů jako první osoba ve Velké Británii využil malého vodícího koně.

„Tak pokud je slepý, řekněte mu, že je to třeba králík. Nikdy jsem neslyšel o ničem tak stupidním,“ řekl tehdy Allen.

Stejně jako před třemi lety i nynější výrok řeší britský úřad pro rozhlasový, telekomunikační a poštovní průmysl, který zaplavily stížnosti. Rozhlasová stanice LBS, na níž sedmašedesátiletý moderátor působí, čelí výzvám k jeho vyhození. ■