Jízda v opilosti a útěk před policií: Bouřlivák David Limberský odtajnil největší průšvihy své kariéry i života

"Byla to čtyřletá práce, neodtajnil jsem úplně všechno, ale myslím, že devadesát procent ano. Takže knížka je hodně pikantní, je tam hodně příběhů a zajímavostí, včetně těch mých průšvihů. Už ten název je dvojsmyslný, protože jízda to byla na hřišti i mimo něj. I ten můj největší průšvih s bouračkou," řekl nám David.

Ten v roce 2016 přímo před policejní hlídkou naboural luxusním Bentley do zdi, měl se pokusit před policisty utéct, nadávat jim a následně mu bylo naměřeno 1,5 promile alkoholu v krvi. Pár dní poté vstřelil na hřišti gól a pobouřil gestem, kdy předváděl, že řídí. To už nám na kameru ukázat nechtěl.

"Píšu, jak jsem to viděl já, jaká byla pravda a co si bulvár přimyslel. Pravda byla třeba taková, že mě rozhodně policajti nedoběhli. Já se k nim vrátil a začal se s nimi normálně bavit a pak mě vlastně zavřeli. Ale nedoběhli mě, přišel jsem sám. A to gesto bylo v bezprostřední euforii, když jsem dal gól. Samozřejmě nebylo vhodné, byl to černý humor. Bohužel se tak stalo a ten průšvih pokračoval dál. Už bych to asi neopakoval," svěřil Limberský, který v našem videu promluvil i o dalších potížích.

Teď už ale prý seká latinu. "Už jsem to hodně omezil, mám tři děti, které mi zaberou spoustu času, a náročnou manželku. Jsem rád, že jsem se dostal do nějakých kolejí a je to všechno v pohodě. Život mě teď hodně naplňuje," uzavřel s tím, že si občas ještě zakope ve třetí lize za Domažlice a vedle rodiny se věnuje svým podnikatelským záměrům. ■