Vítězky její soutěže krásy míří na plastiku jak na běžícím pásu: Makarenko řeší nejen prsa, ale i zuby a povislé koutky

"Rozhodně je k tomu nenutím. Když jsou dívky vysoké a štíhlé, tak samozřejmě jsou určité disproporce mezi ňadry a boky. Jde souměrnost, aby tam bylo něco, co bude držet ty šaty a dekolt bude vypadat krásně. Ale neříkám jim, že to potřebují, přicházejí samy, zda by byla ta možnost. Nikdy žádná operace nebyla před finále, teprve, když jsou vítězkami, dá se spolupráce navázat," vysvětlovala nám Táňa.

"Nejde jenom o prsa. Častokrát jsou to i zuby anebo jemná korekce vrásek kolem očí, koutky směřující dolů," vypočítala. I sama je pravidelnou návštěvnicí zkrášlovacích klinik. "Měla jsem to stejně, tu vnitřní sebereflexi mám odjakživa. Vím, že mám plno věcí, které nejsou perfektní, dokonalost neexistuje. Ale snažím se k ní přiblížit. Mám hodně nesouměrný obličej, ujíždí mi pusa na jedné straně a snažím se to dostupnými technologiemi řešit. Nechci ale jít za hranu, abych to byla pořád já," míní. ■