Budoucí Beckhamovi se svlékli! Brooklyn se snoubenkou přidali žhavé snímky z koupelny, fanoušci nejsou nadšení

Brooklyn Beckham a Nicola Peltz Profimedia.cz

Příští rok by se měla konat velká událost v rodině Beckhamů, kdy se do ní přivdá Nicola Peltz, snoubenka Brooklyna Beckhama (22). O termínu se zatím nemluví, pár jen čeká na dobu, kdy nebude muset řešit žádná významná omezení kvůli covidu. Zasnoubení proběhlo už v červenci roku 2020 .

Vzhledem k tomu, že se Brooklyn živí jako fotograf, není divu, že na sociální sítě často přidává vlastní umění a v poslední době je to hlavně o snímcích s jeho milovanou. Na těch nejnovějších se oba ukázali bez horního dílu oblečení v koupelně.

Jeho sledující ale ze snímků tak nadšení nebyli a v komentářích do něj lehce rýpli. „Za tohle se budeš za deset let stydět, ale ok,“ napsal jeden a další dodal: „Některé věci by se měly nechávat v soukromí.“ Dokonce přišlo i doporučení, co by měl mladý Beckham přidávat častěji: „Raději bych viděl tvé kuchařské schopnosti než tvoji nahou ženu.“ ■