Tohle není božský! Sarah Jessica Parker se na natáčení vinula k tomuto krasavci

Kdo je charizmatický dlouhán, který natáčí se Sarah Jessikou Parker? Profimedia.cz

Natáčení seriálu And Just Like That..., jenž navazuje na mimořádně úspěšný Sex ve městě, je v plném proudu. Nové fotografie ukazují hlavní hrdinku Carrie, již hraje Sarah Jessica Parker (56), v objetí s mužem, typově podobným „panu božskému“. Chris Noth (66) to ale není.