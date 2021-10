Natáčení minisérie o Ivetě Bartošové: Jak na ni reagoval zpěvaččin syn Artur Štaidl?

Anna Fialová a Vojtěch Vodochodský jako Iveta Bartošová a Petr Sepéši Foto: Stanislav Honzík

„Od samého počátku, od chvíle, kdy jsem o projektu vůbec začal uvažovat, jsem v úzkém kontaktu s rodinou. A začal jsem návštěvou Artura Štaidla, se kterým jsme vedli velmi otevřený rozhovor o tom, jak příběh jeho maminky uchopit, představil jsem mu svou vizi, on si to nechal vysvětlit, začali jsme se scházet a potom to bez poznámek přijal, odsouhlasil a neměl jedinou podmínku, že by to chtěl vyprávět jinak, nebo si něco vysloveně nepřál,“ prozradil režisér.

„Artur velmi dobře pochopil, o co mi jde, že to sice nebude pomník Ivetě Bartošové, ale v žádném případě to nebude nic bulvárního. A skrze Artura máme souhlas i od Ivetiny maminky a osobně jsem se setkal se sestrou Ivety Ivanou,“ dodal režisér, který by bez souhlasu rodiny do projektu nikdy nešel.

„A těch souhlasů máme mnohem víc. Nikdy bych si nedovolil Ivetu jakkoli hodnotit. Je to dramatizace příběhu o holce z Beskyd, která toužila po lásce a slávě, a když toho dosáhla, tak o všechno přišla,“ uzavřel.

Třídílná série Iveta vzniká exkluzivně pro Voyo pod značkou Voyo Originál. Hlavní roli Ivety Bartošové ztvární herečka Anna Fialová, její první lásku Petra Sepéšiho pak Vojtěch Vodochodský. ■