Noid bude trojnásobným otcem! Jeho krásná partnerka Eliška je těhotná

Vašek Noid Bárta s partnerkou Eliškou Michaela Feuereislová

Zpěvák Václav Noid Bárta (40) a jeho přítelkyně Eliška se těší na druhého potomka. Pár už má dceru Elišku a nyní prozradili, že se jejich rodina rozroste. "Těšíme se s Eliškou a mýma holčičkama strašně moc. Chtěli jsme miminko, bylo to plánované. Podařilo se nám to hned napoprvé," řekl Super.cz Noid.

Eliška je ve třetím měsíci těhotenství. "Pohlaví ještě netušíme. Paní doktorka říkala, že už ale na 80 procent ví. My stále přemýšlíme, jestli si to necháme říct," upřesnil muzikant.

"Je to tam," doplnila svého muže ve videu na Instagramu šťastná nastávající maminka a ukázala snímek ultrazvuku. "Bude nás pět," dodala Eliška. Tím pátým členem myslela ještě Vaškovu dceru z prvního manželství s modelkou Gábinou Dvořákovou. S tou má Noid dceru Terezku.

Už na filmovém festivalu v Karlových Varech Noid Super.cz naznačoval, že začínají pracovat na miminku. To už byla Eliška na začátku těhotenství. "Ano, je to aktuální téma. Až dodělám projekt Bambitka (film Tajemství staré bambitky 2), vrhnu se na projekt Václav," řekl nám tehdy s úsměvem zpěvák s tím, že by si do třetice přál syna. ■