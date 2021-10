Nechodí na kosmetiku, botox ani plastiky: Skvěle vypadající Heidi Janků má rok před šedesátkou zřejmě smlouvu s ďáblem

Heidi Janků Super.cz

Zpěvačka Heidi Janků (58) oslaví v listopadu 59. narozeniny. A věk by jí hádal opravdu málokdo. Žádný zázračný recept ale nemá. Na kosmetiku nechodí a plastiky zatím nevyhledává. "Na plastiky nechodím, na kosmetiku taky ne. Nebaví mě to, protože to trvá. Chodím do lesa, užívám si života," řekla Super.cz Heidi