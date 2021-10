Hana Gregorová se s o 32 let mladším přítelem odstěhovala do Maďarska. A žádná zchátralá chata to není!

Hana Gregorová Super.cz

Herečka Hana Gregorová (69) se odstěhovala do Maďarska. Před sedmi lety si tam koupila dům, a to z osobních i pracovních důvodů. "Ano, přestěhovala jsem do Maďarska, ale jen jednou nohou. Před sedmi lety jsem si pořídila malý domeček, a není to zchátralá chata, jak se někde psalo," řekla Super.cz Gregorová.