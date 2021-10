Jedna z nejkrásnějších českých hereček je single. Hvězda Lajny a 1. Mise vzkazy od nápadníků nečte

Sára Rychlíková Super.cz

"Píšou mi, ale já to neotvírám. Nečtu to. Střežím si své soukromí a bavím se s lidmi, které jsem znala a znám," řekla Super.cz Sára. "Stále jsem sama. Mám práci a tak to zatím zůstane," doplnila Rychlíková.

Nerada by, aby narazila na muže, který by s ní začal randit jen proto, že je známá z televize. "Píšou mi, že mi to sluší, protože mě viděli v televizi. Je to hezký, vážím si toho, ale chci potkat někoho, kdo mě bude mít rád takovou, jaká jsem, a ne proto, že mě někde viděl v televizi," dodala sexy herečka.

Sára v třetí řadě seriálu Lajna hraje přítelkyni hokejisty Patrika, kterého hraje Zdeněk Piškula (23). Autorem scénáře vtipného seriálu je opět hvězdný Petr Kolečko. ■