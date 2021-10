Potvora ze Slunečné v další adrenalinové scéně. Nejprve facka, teď pro změnu nůž pod krkem

Bára Jánová Video: FTV Prima

Dostane se totiž do spárů schizofrenika Romana alias Pupíka (Filip Tomsa), který ji ohrožuje nožem. Natáčení probíhalo bezpečně, s tupým nožem.

„Filip byl velmi ohleduplný a bál se, aby mi něco neudělal. Vše jsme nazkoušeli po částech. Je to taková choreografie, které dominoval hodně tupý nůž,“ prozrazuje Jánová, jak točila scénu, kde ji ohrožovali.

„Já už pár podobných scén odehrála i v divadle, tak člověk ví, co ho čeká. Tady je to specifické tím, že si musíte hodně hlídat kameru, jak se postavit. Někdy je to tedy dost nepřirozené, aby to vypadalo dobře. Jinak jsme se u toho dost nasmáli. Žádné drama, věřte,“ vzpomíná na natáčení drsné scény herečka.

A Filip Tomsa ujistil všechny diváky, že nehrozilo žádné nebezpečí. „Bylo to natočené se vší bezpečností, aby se Báře nic nestalo. Takže rekvizita vypadala jako pravá, ale nic se nemohlo stát,“ usmívá se herec, kterého natáčení velmi bavilo.

Žil totiž v několika tělech najednou a herecký um fungoval na plné obrátky. Pupík totiž trpí schizofrenií.

„Trošku složitější bylo lítat z jedné nálady do druhé během chvilky. Jinak natáčení jednotlivých obrazů, kde jsem byl jednou takový a v druhém jiný, mi nedělalo problém. Vzpomínám si, že nejlépe se mi točilo, když jsem byl v hospodě, kde za mnou byla maminka a já tam jako Roman viděl samé Albánce, tak tam si myslím, že jsem řadu lidí pobavil. Druhá scéna byla, když přijdu do pokoje, kde vidím opět Albánce, kteří tam nejsou, a já se s nimi peru. To jsme si taky užili. Myslím, že to pobavilo i ostatní a mysleli si, že jsem se zbláznil. Tyhle scény mi asi nejvíc zůstaly v hlavě. To, že jsem se snažil Báru podříznout, to byla taková Romanova klasika,“ prozradil herec. ■