Roztomilost sama. U přebalování tohoto drobečka se pyšná maminka Gabriela Soukalová trošku zapotila

Malá Izabelka Gabriely Soukalové Foto: archiv G. Soukalové

Fanouškům se tak pochlubila rozkošnými snímky své dcerky. „Nikdy jsem si neuměla představit nekonečnost vesmíru. Teď už umím, protože máme jeden doma,“ rozněžnila se Soukalová, jež se jako matka prvorodička popasovala skoro se všemi mateřskými záludnostmi.

„U přebalování jsme se ze začátku trochu zapotili. Teď už to zvládneme levou zadní,“ dodala pyšná maminka, která rodinu s novým partnerem plánovala později, ale příroda chtěla jinak.

„Neplánovali jsme nic a nechali tomu volný průběh, neříkám, že jsme nebyli překvapeni, že to šlo tak rychle, ale o to víc se těšíme, protože je vidět, že ten malý, nebo malá, chce být s námi co nejdříve,“ okomentovala před pár měsíci své těhotenství Soukalová. ■