Dcera Zuzany Čaputové Emma se vyjádřila ke statusu poslance, který zveřejnil a komentoval její fotku

Zuzana Čaputová mezi hosty módní akce Fashion Live!, na níž předváděla i její dcera Emma. Profimedia.cz

Pod textem se mezi kritikou objevilo také mnoho hejtů, v nichž se lidé dívce vysmívali, např. psali, že vypadá jako klaun a nebýt matky prezidentky, neměla by na to být modelkou, slovenská policie následně Tarabův komentář označila za „útok“ a „exemplární případ internetové šikany“.

Později na post reagovala i sama Emma Čaputová.

„I když to zesměšnění mířilo na mě, chápu, že to mnohé z vás pohoršilo, protože to má větší dosah. Týká se to všech, kteří si už útoky a šikanu na internetu zažili,“ napsala mladá modelka a poděkovala fanouškům za obrovskou podporu, které se jí dostalo.

Taraba čelí kritice nejen vysokých politických představitelů - vedle prezidentky se k jeho činu kriticky vyjádřil také premiér Eduard Heger - a policie, jeho čin odsuzuje i široká veřejnost.

Pořadatelé akce Fashion Live!, na které Emma předváděla, slova poslance Taraby odsoudili. Taraba použil fotku ze stejné přehlídky.

On sám odmítá, že by šlo o útok. ■