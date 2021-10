Gregorová se vrátila do role cirkusačky: Těšila jsem se, že půjdu ve flitrovaném trikotu po laně

Gregorová o natáčení nového filmu Cirkus Maximum. Super.cz

„Jednomu maminka utekla, druhému umřela. Já je nahradím. Hlavního principála, kterého hraje Jan Přeučil, celý život miluji,“ nastínila svou roli Gregorová a jedním dechem dodává: „Scénář má srdce a doufám, že se to srdce dostane k divákům.“

Pro Gregorovou to není první role ženy z maringotky. Zahrála si například v legendárním seriálu Cirkus Humberto. „Je to zajímavá náhoda. V seriálu Cirkus Humberto jsem měla několik synů. Jeden z nich, kterému bylo tehdy před pětatřiceti lety sedm let, má dnes syna. A ten hraje v tom aktuálním filmu syna Báry Mottlové. Je teď trošku starší, než byl tehdy jeho táta. Vyhledali jsme fotky na internetu,“ popisuje náhodu Gregorová. „Sama jsem byla překvapená, že můj seriálový syn tak vyrostl, že má tři děti."

Ptali jsme se, jestli se po herečce, která brzy oslaví sedmdesátku, chtěli nějaké artistické výkony. „Těšila jsem se, že budu po laně chodit s tyčí ve filtrovaném trikotu. Zatím to po mě ale nikdo nechtěl,“ smála se herečka.

Film debutujícího režiséra, bývalého akrobata Artura Kaisera, by měl mít premiéru příští rok v říjnu. Kromě zmíněných herců se v něm objeví například Marian Roden, Oldřich Kaiser, nebo Miroslav Šimůnek. ■