Dvojnásobná radost: Další česká zpěvačka visí na Times Square. Vladivojna la Chia navíc čeká první miminko!

Vladivojna la Chia Foto: Zuzana Lazarová

Do hledáčku se Vladivojna dostala díky svojí poslední desce a stejnojmennému singlu Tam v hluboké tmě tepe a září. Zařadila se tak k hudebnicím, které se staly umělkyněmi měsíce v playlistu Global. "Desku jsem složila a nahrála úplně sama loni na podzim a po úraze na jaře. Jen co jsem ji dodělala, jsem otěhotněla. Je to šílený rok," řekla Super.cz s úsměvem Vladivojna.

Zpěvačka už je v osmém měsíci, i když na křtu alba, který proběhl 9. října, bříško maskovala volnými šaty a kytarou. "Čekám dceru se svou partnerkou. Měla by se narodit na začátku prosince. Už jsem taková veselá velrybka," dodala. ■