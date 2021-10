Jak vybrat nejlepší autoškolu pro vašeho budoucího řidiče?

Vyberte budoucímu řidiči tu nejlepší autoškolu. Poradíme vám jak na to.

Vybrat vhodnou autoškolu není snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Na internetu je spousta podobných stránek, vyznat se v jejich nabídkách je běh na dlouhou trať a nakonec, místo aby měl člověk jasno, pocítí akorát větší zmatek. Čím se tedy řídit při výběru autoškoly pro svého potomka, chystá-li se pořídit řidičský průkaz skupiny B?

O peníze jde až na prvním místě

Bylo by ale chybou řídit se v případě výběru autoškoly pro své děti na prvním místě podle cenové nabídky. Nápadně nižší cena, než je v okolí vašeho bydliště obvyklá, znamená většinou omezené služby, horší auta, nedostatek lektorů, a tedy prodlužování výcviku, výuku teorie v restauraci nebo na benzince apod. Zvolená autoškola by měla mít hlavně přehledný ceník s jasnými informacemi o ceně a délce kurzu včetně příplatku za závěrečnou zkoušku, případně na kolik vyjde opravná zkouška při prvním nezdaru.

Velmi důležitá je taky historie konkrétní autoškoly, a pokud má na webu vizitky svých lektorů, lidský faktor je v tomto ohledu přece jen rozhodující.

Zeptejte se na zkušenosti

Nejspolehlivějším ukazatelem vypovídajícím o kvalitách autoškoly bývá obvykle doporučení od jejích absolventů. Pročtěte si recenze, nikdo určitě nebude vychvalovat špatnou organizaci, rozhrkané a špinavé auto nebo nesympatického a arogantního učitele.

Jak dlouho je na trhu

Co vám nabízí navíc

Některé autoškoly nabízejí knížky, ty lepší pak zdarma moderní software Studovna, který řada studentů používá místo klasické učebnice. Slouží hlavně k přípravě na závěrečnou zkoušku. Obsahuje kompletní sadu aktuálních otázek z oficiální verze Ministerstva dopravy (eTesty). Na rozdíl od oficiální verze ministerstva se do ní lze přihlásit, pamatuje si historii odpovědí, dá se v ní nastavit intenzita těžších a jednodušších testů nebo vracet ke starším odpovědím a zkoušet jen jednotlivé okruhy, jako například dopravní situace, značky, krizové situace, zdravotní přípravu atd.

Příprava na závěrečné zkoušky

V průběhu výcviku by měly být zařazeny lekce, kdy přestane lektor učit a v roli komisaře předvede, jak to bude vypadat u závěrečné zkoušky, aby pak studenta nezaskočily otázky typu Jakmile to bude možné, odbočte doprava. / Na vhodném místě při pravém okraji vozovky uveďte vozidlo do klidu. / Na další křižovatce se budeme řídit podle svislého dopravního značení.

Umožňuje vybraná autoškola splátky?

Jistě není od věci, když nemusíte platit svému potomkovi cenu za kurz na řidičák sk. B celou naráz, ale natřikrát, jak to inzeruje například Autoškola NOBE, a to bez navýšení původní ceny.

Bezpečí vašich dětí je na prvním místě

Podle předních vyhledávacích serverů je NOBE nejlépe hodnocená autoškola v ČR. Její historie se začala psát v roce 1991 a od té doby se stala největší autoškolou u nás. Ale i když jsou velcí a mají pobočky v mnoha českých a moravských městech, pořád jsou rodina a vychovají dobré řidiče, nikoli pouhé držitele řidičáku.

