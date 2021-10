Roman Šebrle má radost ze svých dětí: Ze syna i dcery jsou úspěšní fotbalisté

Roman Šebrle Super.cz

Jako bývalý vrcholový sportovec se Roman Šebrle (46) stále udržuje v kondici, i když přiznal, že s jistými výkyvy. "Sportování mě naštěstí pořád baví. Chodím běhat ven do lesa se psem a třikrát týdně posilovat. A k tomu mám samozřejmě svůj milovaný golf," vypočítal.

Sportovního ducha po něm zdědily i jeho děti. Se synem se dokonce občas sází, kdo bude mít lepší fyzičku. Atletice se ale Štěpán ani Kateřina nevěnují. "Štěpán hraje fotbal za áčko za Duklu, tak je už v daleko lepší formě než já," připustil. "Kateřina hraje taky fotbal, za Slavii, teď se dostala do reprezentace, tak z ní mám radost," doplnil Šebrle.

Toho, že má doma fotbalisty místo atletů, nelituje. "Sám jsem hrál fotbal šestnáct let a děti ho hrály odmalička. Jsem rád za to, že dělají jakýkoli sport, protože učí respektu k soupeři i spoluhráčům, režimu a dodržování pravidel. To si pak s sebou berou dalšího života," míní. ■