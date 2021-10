Adéla Gondíková vyrazila na premiéru s dospívající dcerou, která je mamince neskutečně podobná

Na premiéře filmu Duna Profimedia.cz

Včerejší českou slavnostní premiéru filmu Duna si nenechala ujít celá řada známých osobností. Do kina zavítala také Adéla Gondíková (48), které dělala společnost dcera Nela Brousková (17). Na sci-fi velkofilm dorazila tak trošku právě na nátlak své dcery.

„Tento žánr ale nemám ráda. Přesvědčilo mě taky to, že ve filmu hraje Timothée Chalamet (25), kterého hrozně miluju a krásná herečka Zendaya, která se nám moc líbila v muzikálu Největší showman. Předpokládám, že zachrání ten žánr, který úplně nemusím,“ svěřila se Super.cz Adéla.

Adéla a Nela jsou velké milovnice filmů, a když je to teď možné, tak často chodí do kina. „Dcera sice miluje horory, kam mě většinou nedostane, ale jinak spolu chodíme na všechny zásadní velkofilmy, které se hrají,“ říká Adéla, která s dcerou určitě půjde na film Minuta věčnosti, kde exceluje její manžel Jiří Langmajer. „Nestihla jsem premiéru, protože jsem hrála. Chtěly bychom to s dcerou ale vidět na velkém plátně,“ slibuje si.

Dcera, kterou má Adéla z prvního manželství s Ondřejem Brouskem, se zatím nevydává v uměleckých šlépějích svých rodičů. Spíš než herectví ji baví muzika. „Chodí na piano, na kytaru, na ukulele. Jsem ráda, že je stranou oboru,“ smála se Adéla Gondíková. ■