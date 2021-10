Eva Burešová čelí urážkám kvůli svému vzhledu: Tenhle song nazpívala jako vzkaz haterům!

Eva Burešová Foto: archiv FTV Prima

Díky tomu vznikla její nová písnička, kterou pro ni opět napsal Vašek Noid Bárta (40) s partnerkou Eliškou Grabcovou, stejně jako její předchozí hit Malý princ. Jmenuje se Úsměv Mony Lisy a už ho nahráli ve Vaškově studiu. Nyní je v postprodukci.

"Jsem sice veřejně známá osoba, ale všichni máme nějaké hranice. A nikdo si nemůže myslet, že kvůli tomu, že jsem vidět v televizi, má právo na mě nadávat. Je jasné, že čím víc jsem vidět, tím víc si někteří smutní lidé na mně léčí své komplexy, protože je to jednodušší než sáhnout sám sobě do nitra," řekla Super.cz Eva.

„Před nějakou dobou jsem řešila téma mého úsměvu, protože se do něj někteří lidé pouštěli. Vaška a Elišku to oslovilo, tak napsali písničku a já jsem ji teď nazpívala,“ prozrazuje Burešová. „Já jsem svůj úsměv nikdy neřešila. Pro mě bylo důležitější, že mám vůbec důvod se smát, protože bylo v mém životě i období, kdy mi do smíchu vůbec nebylo. A ještě řešit to, jestli mám úsměv, který se někomu nelíbí?“ krčí rameny Eva.

„Celý námět vymyslela moje Eliška, protože jednou zaznamenala, že Evu lidé řeší na Instagramu a vůbec celkově, že se k sobě lidé ošklivě chovají, řeší, kdo se ošklivě směje, že máme nějaké emoce. Tak na to konto Eliška vymyslela písničku. Je o tom, že se nemáme bát smát, protože to je jedna z nejkrásnějších emocí, co máme,“ doplnil Noid. ■