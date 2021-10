Hvězda Harryho Pottera od 11 let bojovala s anorexií: Jak je na tom představitelka Lenky Láskorádové dnes?

Evanna Lynch jako Lenka Láskorádová Profimedia.cz

(Stře)Lenka Láskorádová patří k velmi oblíbeným postavám Harryho Pottera. V dětství, které má Evanna Lynch (30) spojené s natáčením oblíbené filmové série, ji ale provázely vážné zdravotní problémy. Od 11 let bojovala s anorexií, o které se rozepsala i ve své nové knize The Opposite of Butterfly Hunting: The Tragedy and The Glory of Growing Up.