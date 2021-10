Bez komentáře. Takhle na tiskového mluvčího hlavy státu reaguje bývalý mluvčí Václava Havla (✝75) a odborník na etiketu

Ladislav Špaček Profimedia.cz

„Nebudu to komentovat, rozhodl jsem se, že budu držet bobříka mlčení,“ odpověděl Super.cz Špaček. „Jsem ve velmi obtížné situaci, když budu kritizovat svého nástupce, tak z toho bude vyplývat, že jsem byl ten lepší. To nemůžu. To by měl posoudit někdo jiný,“ dodává.

Jak by podle něj měl vypadat ideální tiskový mluvčí? „Bezpochyby by měl být vstřícný vůči médiím, vůči veřejnosti. V tom je jeho role, aby ukazoval tu příjemnou a pozitivní stránku své instituce, svého šéfa. Měl by být pohotový a připravený kdykoliv komentovat situaci, protože to média potřebují. Měl by být distingovaný, zdvořilý, slušný, vyjadřovat se korektně. To jsou základní požadavky,“ vyjmenoval odborník na etiketu, kterého jsme potkali na křtu knih Saturnin se představuje a Záhada zamčeného pokoje publicisty Miroslava Macka.

Dnešní doba nabízí veřejně známým osobám, politikům i mluvčím možnost komunikovat s veřejností a vyjadřovat se k situacím skrze sociální sítě. Jak vnímá Ladislav Špaček sociální sítě v souvislosti s výkonem funkce tiskového mluvčího?

„Je to jako každý vynález, může sloužit k prospěchu, ale i naopak. Může to mít negativní dopad, když tiskový mluvčí podlehne stylu, který na sociálních sítích funguje. Například, že se sníží ke komentářům a k polemikám s lidmi, kteří chtějí jen provokovat,“ uvedl dále v našem rozhovoru.

„Na druhé straně to může mít pozitivní efekt, protože je to nástroj, který zasáhne další cílové skupiny. Taková tisková zpráva, která se uveřejní přes tiskovou agenturu, zasáhne jen určitou část lidí, kdežto sociální sítě mají širší záběr. Ale i tam musí mluvčí zachovat stejnou korektnost jako v tiskové zprávě,“ dodává. ■