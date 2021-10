Quentin Tarantino vyvedl krásnou manželku: Zpěvačka odhalila nožku a slavný režisér ji skoro nechtěl pustit

Quentin Tarantino s manželkou Daniellou Pick Profimedia.cz

Quentin Tarantino (58) není jen drsňák, který se vyžívá v krvácích. Pokud jde o jeho ženu, je to pěkný romantik. Krásnou Daniellu Pick, s níž má syna Lea (2), vyvedl na červený koberec v rámci filmového festivalu v Římě a dvojice, kterou dělí 20 let, byla okamžitě středem pozornosti.

Účastnili se události s názvem Close Encounters, při které se na pódiu střídají známí herci a režiséři.

Daniella vynesla bílé šaty s pořádně vysokým rozparkem a moc jí to slušelo. Není divu, že se od ní slavný režisér skoro nemohl odtrhnout.

Tarantino v srpnu vzbudil pozornost výrokem, že své matce finančně nepomáhá, protože si, když byl dítě, utahovala z jeho ambicí stát se spisovatelem. To se jí tedy nevyplatilo, protože mu psaní vydělalo pořádný balík.

Quentinovo jmění se odhaduje na skoro tři miliardy korun, ve 12 letech se režisér nicméně zavázal, že matka Connie od něj neuvidí ani korunu. A dle jeho slov svůj slib drží.

V podcastu The Moment Tarantino popsal, že když mu ve škole nadávali za scénář ke školní hře, matka se k učitelům přidala a psaní mu zatrhla. V ten moment si Quentin slíbil, že až se stane slavným spisovatelem, na matku se vykašle.

„Trochu jsem jí pomohl, ale žádný dům, žádný Cadillac. To, co říkáte svým dětem, má následky. Pamatujte, že se někde odrazí, když znehodnocujete něco, co je pro ně důležité,“ nechal se slyšet. ■