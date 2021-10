Iva Frühlingová po přiznání polyamorie: V novém klipu poprvé ukázala syna

Iva Frühlingová a Láska: Světová hvězda Video: LÁSKAtube

Nejprve přiznala panickou ataku, poté to, že se s manželem domluvili na polyamorním soužití. Po zásadních oznámeních pokračuje zpěvačka Iva Frühlingová (39) ve skladbách, v nichž mapuje svůj život, i když tentokrát jako host.

Po písních o panické atace Tik Ťak a poté o vztazích a seznamkách Moralista přichází s optimističtější skladbou. K duetu ji přizval písničkář Láska, občanským jménem Václav Vaňura. Společná píseň Světová hvězda je satirická a zábavnou formou zmiňuje úskalí soužití známé tiktokerky, kterou se Iva během posledního roku stala, a muzikanta

"Písnička Světová hvězda navazuje tak trochu na můj letní singl s DJ Roxstarem s názvem Mezi Máma," doplňuje Iva.

„Když písnička vznikala, neměl jsem zatím jasnou představu o tom, kdo by to se mnou měl zpívat. Ale ještě dříve, než byl song napsaný, náhoda nás svedla dohromady s Ivou, za což jsem zpětně moc rád. Iva byla vždycky skvělá zpěvačka, a když jsme se na jaře sešli poprvé

u ní doma a finalizovali jsme spolu text, bylo mi jasný, že to bude dobrý," popisuje vznik písně hudebník.

Videoklip k písni Světová hvězda obsahuje i unikátní sestřihy osobních videí obou protagonistů, diváci tak mohou vidět soukromí písničkáře anebo nakouknout domů k Ivě, která poprvé v klipu ukázala i syna Adámka.

Ten se ovšem už objevil na jejím kanále Jeblá máma. "Rozjela jsem na Instagramu a Tiktoku svoje oficiální kanály, kde si s mým synem a mojí rodinou děláme legraci úplně ze všeho," upřesnila pro Super.cz Iva, která začala aktuálně moderovat i ve svém prvním živém pořadu v rádiu. ■