Nejkurióznější narozeninový dárek Partyšové? Ke čtyřicátinám dostala rozvodové papíry

Zpěvačka Elis Mraz (27) má nejhezčí vzpomínky na své osmnáctiny. „Byla to příležitost, kdy si člověk řekl, že už může slavit. Na naší chalupě v Beskydech jsem si naplánovala oslavu v kostýmech. Já jsem šla za Charlieho Chaplina a kamarádka Markéta Konvičková šla za Marilyn Monroe.“

Módní návrhářka Beata Rajská (58) to na oslavě svých narozenin nikdy nepřehání. Neumí se bavit na povel. „Nikdy to nebylo tak, že bych narozeniny nemohla zařadit do vzpomínek. Nejsem slavící typ, mám ráda akce, kde se hlavně setkám s přáteli. Narozeniny většinou slavím mimo termín. Když slavím s rodinou, tak je to většinou v poklidu,“ prozradila designérka.

Nejvíce bujarou oslavu narozenin uspořádal pro Gábinu Partyšovou (43) její první exmanžel k sedmadvacetinám. „Pamatuji si obrovskou party. Bylo tam asi dvě stě lidí, někde v centru Prahy. Strašně se tam pilo, tančilo a vše, co k narozeninám patří,“ vzpomněla si Gábina a z paměti vyloudila i mnohem rozdílnější zkušenost. „K mým čtyřicátým mi přišly poštou rozvodové papíry. I to mělo něco do sebe,“ smála se. ■