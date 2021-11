Je Gabriela Partyšová stále single? Moderátorka promluvila o svých požadavcích na muže

Gabriela Partyšová Super.cz

Po jejím boku se dlouho neobjevil žádný muž. Gabriela Partyšová (43) si ale vůbec nezoufá. „Už asi ani nebudu brát nikdy muže do společnosti, i kdybych byla zadaná. Je to pak nebezpečná záležitost,“ odkazovala se moderátorka na situace, kdy byl její soukromý život propírán médii.

„Jsem single žena a je to velmi příjemné. Rychle se na to zvykne. Zažila jsem dvě manželství, bylo to příjemné, ale už se neženu do dalšího vztahu,“ řekla nám Gábina během rozhovoru, který probíhal na oslavě narozenin známého sky baru. Tam ostatně rovněž přišla bez doprovodu.

Klasické manželství už Partyšovou neláká. „Vůbec nevím, co bůh chystá, jak zpíval Karel (Karel Gott, pozn. red.) ve své písničce. Už ale nikoho nechci vlastnit. Dlouho jsem byla žena jednoho muže. Už nemám pocit, že bych chtěla být ve vztahu, kdy bychom se vzájemně vlastnili. Chtěla bych potkat partnera, který je stejně nastavený,“ usmívá se Gábina.

Moderátorku ale nelákají nové formy partnerství, jako je často skloňovaná polyamorie. „Pořád jsem normální holka, která má něco za sebou. Chtěla bych chlapa, který by mě vytáhl do společnosti, do divadla, do kina, na golf. Ale nechci být na někom závislá.“ ■