Čtyřletý syn Mašlíkové a Reinderse také tíhne ke sportu: Zatím ho ale neokouzlily obory rodičů

Mašlíková má doma malého maratonce. Super.cz

Mašlíková zatím neuvažuje o tom, že by jako Václav „Noid“ Bárta (41), či Iva Pazderková (41), svůj koníček proměnila v soutěžní aktivitu. „Mám rok před čtyřicítkou. To nechám ostatním,“ říká Hana, pro kterou bude vždy cvičení koníčkem, nikoli prací. „Nechci dělat trenérku, protože na to nemám trpělivost. Nemám nervy na to někoho trénovat," přiznala.

Ve šlépějích rodičů sportovců se vydal i jejich čtyřletý syn Andreas. „Neustále je s námi v gymu. Vídá Andrého trénovat. Cvičí, ale jen pro zábavu bez závaží. Sporty dostal do vínku a my se ho snažíme podporovat,“ říká Mašlíková.

Chlapeček se ale zatím neprojevuje, že by chtěl být jezdcem na koni jako maminka, nebo zápasníkem MMA jako otec. „Zatím to vypadá, že to bude Usain Bolt. Neustále běhá, tak z něj bude asi atlet, nebo maratónec,“ smála se Hana Mašlíková. ■