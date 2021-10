Fanoušci se strachují o televizní hvězdu: Mladík váží pouhých 47 kilo, ale trvá na tom, že je zdravý a šťastný

Joey Turner Profimedia.cz

Bývalá hvězda britské reality show The Only Way Is Essex (TOWIE) Joey Turner nahání fanouškům strach. Kvůli velmi štíhlé postavě se bojí o jeho zdraví, někteří dokonce o jeho život. Dvacetiletý mladík váží pouhých 47 kilogramů, ale trvá na tom, že nehladoví.